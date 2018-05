"Weg der Kostbarkeiten" eröffnet: Kunstgenuss auf höchstem Niveau im Salzburger Pinzgau

Der Pinzgau hat eine neue, grenzüberschreitende Attraktion für Kunst- und Kulturliebhaber: Der "Weg der Kostbarkeiten" wurde am Mittwoch, 23. Mai, mit einer stimmungsvollen Feier im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang eröffnet.

Es sind weltberühmte Namen, die der Pinzgau und das angrenzende Tirol hervorgebracht haben: Maler wie Alfred Kubin und Anton Faistauer oder der zeitgenössische Aquarellist Gottfried Salzmann sind international bekannt und werden hoch geschätzt. Was jedoch wenige wissen: Sie alle sind - ebenso wie Michael Hofer, Josef Stoitzner und Alfons Walde - eng mit dieser Region verbunden. Manche wurden hier geboren, andere wiederum fanden im Pinzgau ihren Seelenort und ihre Wahlheimat.



Ab sofort verbindet sie nicht mehr nur ihre Beziehung zum Pinzgau, sondern auch der "Weg der Kostbarkeiten". Sechs Museen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam das Leben und das Werk dieser bedeutenden Maler für Besucher erlebbar zu machen.





Kulturgenuss auf höchstem Niveau immer mehr auch am Land

"Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass regionale Zusammenarbeit etwas Großes hervorbringen kann und dass Kulturgenuss auf höchstem Niveau nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern immer öfter auch am Land möglich ist", sagte Landtagsabgeordneter Hans Scharfetter bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang.



Der "Weg der Kostbarkeiten" führt neben Leogang auch zu den Stationen Saalfelden, Maishofen, Zell am See-Thumersbach, nach Bramberg und über den Pass Thurn nach Kitzbühel im angrenzenden Tirol. Werke der sechs Meister sind im Rahmen von Dauerausstellungen in den Museen vor Ort oder anhand von mit viel Liebe zum Detail gestalteten Erlebniswegen zu sehen. Das passende Motto: "Große Natur. Große Meister. Große Werke."





Natur und Kultur machen das SalzburgerLand einzigartig

Das besondere Zusammenspiel von Natur und Kultur auf dem "Weg der Kostbarkeiten" hob auch Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH, bei der Eröffnung hervor. "Diese Kombination macht uns als Destination einzigartig und wird von unseren Gästen in besonderer Weise geschätzt. Was liegt also näher, um Natur und Kultur in einem Angebot zu vereinen - in einer Authentizität und einer inhaltlichen Tiefe, die im ländlichen Raum ihresgleichen sucht. Dabei steht der Weg der Kostbarkeiten ganz im Sinne des Europäischen Jahr des Kulturerbes 2018. In diesem besonderen Jahr wird auf die Relevanz der Kultur für den Tourismus eingegangen und diese spiegelt sich unter anderem in den Naturlandschaften und in der Kunst wieder"





Gottfried Salzmann als Ehrengast bei der Eröffnung

Unter die zahlreichen Ehrengäste mischte sich auch ein Künstler, dessen charaktervolle Aquarelle am "Weg der Kostbarkeiten" zu sehen sind: Gottfried Salzmann wurde in Saalfelden geboren und verbrachte hier seine Kindheit, ehe ihn sein künstlerisches Schaffen nach Wien und später in seine heutige Wahlheimat Paris verschlug. Er traf bei der feierlichen Eröffnung u.a. auf Josef Faistauer, den Vorsitzenden des Anton Faistauer Forums in Maishofen, und Hermann Mayrhofer, als Kustos des Museums in Leogang nicht nur Gastgeber des Tages, sondern auch Ideengeber des gesamten Projekts.



"Der Salzburger Pinzgau ist eine ganz besondere Region, die allein schon mit ihrer atemberaubenden Natur eine große Faszination und Inspiration auf den Menschen ausübt", so Mayrhofer. "Es freut mich ganz besonders, dass wir mit dem "Weg der Kostbarkeiten" etwas geschaffen haben, das Orte - auch über die Salzburger Landesgrenzen hinweg - verbindet. Diese sechs Orte haben übrigens auch eine große gemeinsame Geschichte, denn sie waren einst alle dem Salzburger Erzbistum zugehörig."







Der Weg der Kostbarkeiten und seine sechs Stationen



Gottfried Salzmann in Saalfelden

Die Bilder des international gefeierten Aquarellisten Gottfried Salzmann ins weltbekannt und mehrfach prämiert. Gemeinsam mit seiner Frau Nicole Bottet und Tochter Nieves Salzmann - beide ebenfalls Künstlerinnen - hat er engen Kontakt zu seiner Heimatgemeinde Saalfelden. Im Museum Schloss Ritzen zeigt die "Salzmann-Galerie" ausgewählte Werke der Künstlerfamilie Salzmann-Bottet. Die Ausstellung variiert dank laufend neuer Leihgaben.

www.museum-saalfelden.at



Anton Faistauer in Maishofen

Anton Faistauer (1887 - 1930) ist einer der bedeutendsten österreichischen Maler der Moderne. Die Natur war prägendes Element seiner Kindheit im Pinzgau: Ihr kommt auch in seinen Werken eine tragende Rolle zu. In seinem Heimatort Maishofen kann man sich auf die Spuren von Anton Faistauer begeben: auf dem Erlebnisweg, in der Stablbergkapelle und in der Pfarrkirche.

www.maishofen.com



Alfred Kubin in Zell am See

Alfred Kubin (1877 - 1959) wurde in Böhmen geboren und kam in jungen Jahren mit seiner Familie nach Zell am See. Seine "kubineske" Welt verstörender Bilder und Wesen bezieht sich mitunter auf Kindheitserlebnisse. Die Dauerausstellung "Traum & Wirklichkeit" im Lohninghof widmet sich dem Leben und Werk. Zu sehen sind rund 60 Zeichnungen und Illustrationen.

www.lohninghof.at



Josef Stoitzner in Bramberg

Seine Inspiration und Liebe fand der gebürtige Wiener Josef Stoitzner (1884 - 1951) in dem Pinzgauer Ort Bramberg. Dieser prägte den bedeutenden Landschaftsmaler nachhaltig in seiner künstlerischen Entwicklung. Josef Stoitzners Werke finden sich u.a. im oberen Belvedere und in der Albertina in Wien. In seiner Wahlheimat im Oberpinzgau sind im Museum Bramberg rund 20 maßgebliche Bilder von ihm ausgestellt.

www.museumbramberg.at



Alfons Walde in Kitzbühel

Berge, Ski und Schnee: Der Maler und Architekt Alfons Walde (1891 - 1958) machte in den 1920er-Jahren das Sportsujet in seinen Bildwelten salonfähig. Er gilt als bedeutender Vertreter der österreichischen Moderne und ist bis heute Bestseller auf dem Kunstmarkt. Walde blieb seinem Heimatort ein Leben lang treu und hat Kitzbühels Seele künstlerischen Ausdruck verliehen. Im Museum Kitzbühel gedenkt man dem großen Sohn der Stadt.

www.museum-kitzbuehel.at



Michael Hofer in Leogang

Der gebürtige Kitzbüheler Michael Hofer (1834 - 1916) war Landschaftsmaler, Bergbauverwalter und Tourismuspionier. Neben seinem Eintritt in die Münchner Akademie der bildenden Künste entschied sich Hofer ebenfalls für eine montanistische Ausbildung. Ab dem Jahr 1859 war er in Leogang beschäftigt und ab 1869 Betriebsleiter der Kobalt-Nickel-Werke. Das hoch angesehene Bergbau- und Gotikmuseum Leogang widmet Michael Hofer eine ständige Werkschau.

www.museum-leogang.at













