Weihnachtslieder gibt's zu "pflücken"

Gemeinsam mit der Familie Weihnachtslieder singen. Schön! Aber woher die vollständigen Texte und Noten bekommen? Kein Problem. Das Volksliedwerk hat sich eine nette Sache ausgedacht.

Ein großes Anliegen des Salzburger Volksliedwerkes ist das Singen in den Familien, im Freundeskreis, wo immer sich die Gelegenheit ergibt. Bis Dezember 2019 wurden deshalb zwei Aktionen angeboten: "Weihnachtslieder schenken" (Singstunden in der ersten Dezemberhälfte) und die "Liederfundgrube". Parallel zu den Singstunden konnte vor Ort nach Liedblättern "gestöbert" werden, wenn Melodien oder/und Texte von Weihnachtsliedern fehlten. Übrigens: Text- und Melodieanfragen sind ganzjährig möglich, in der Datenbank des Salzburger Volksliedwerkes sind nicht weniger als rund 80.000 Lieder erfasst. Nachdem im Dezember ...