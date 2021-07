Weltweit einzigartiges Kunstwerk wird in Hallein gezeigt

Muscheln, Schnecken und Sandschaufel: In der Ausstellung "Hallein ist mehr/Meer" zeigen 14 Künstlerinnen und Künstler in der "alten Saline" ihre Werke. Dabei gibt es auch Kurioses zu bestaunen.

Gerti Engljähriger und ihr Ehemann Roland Kraml reisen am liebsten ans Meer. Einen klassischen Strandurlaub verbringt das Künstlerehepaar allerdings nicht. Beide sind leidenschaftliche Sammler von an Land gespülten Muschelschalen, Schneckenhäuser und was vergessen wird oder liegen bleibt: rote Sandschaufeln, messingfarbene Patronenhülsen von der Vogeljagd und Elektronikteilchen. Engljähriger hat alle Fundstücke mit einem feinen Bohrer gebohrt, mit einer Fischerschnur aufgefädelt und auf einem handelsüblichen Bauspachtelnetz zu einem durchlaufenden Muster verwoben. Daraus entstand ein imposanter"Muschelvorhang". Er ist weltweit einzigartig. Mit einer Länge ...