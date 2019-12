Wenn die Muse küsst, wächst ein neues Kulturformat

Jeder Abend ist einer anderen Muse gewidmet: Mit der Reihe "Konzert Nouveau" will eine Geigerin Musik, Tanz, bildende Kunst und Performance einander näherbringen.

Sie hatten die Macht über die Kreativität von Dichtern und Sängern: In der griechischen Mythologie regierten neun Musen als Schutzgöttinnen der Künste. Die Vorstellung, dass erst der sprichwörtliche Musenkuss die Kreativität beflügelt, prägte das romantische Ideal allen künstlerischen Tuns.

In Salzburg haben die Musen aber auch die Patronanz über ein junges Kulturformat übernommen: In ihrer Reihe "Konzert Nouveau" bringt Geigerin Maja Backović neun Mal Musik, Theater, Tanz und Literatur einander näher. Im Zusammenwirken von Autoren, Musikern und Performern entstehe an jedem Abend etwas Neues, sagt die Mozarteums-Absolventin. In der Galerie B11, im Kulturverein Mark und im Shakespeare war das Format bereits zu erleben. Nun geht die Reihe in die Halbzeit: Der Muse Clio ist der fünfte Abend (Montag, 23. 11., Shakespeare, 20 Uhr) gewidmet. Mit Werken von Corelli und Schmelzer, Bildern von Minka Popovic, einem Experimentalstück und einer Jamsession soll die "Plattform für eine offene Kunstvermittlung" weiter wachsen.