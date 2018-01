Wenn die Tür zur anderen Welt aufgeht

Fantasy-Bücher werden vom Literaturbetrieb belächelt, aber von Jugendlichen geliebt. Zwischen den Welten tut sich Spannendes.

Wer sagt, dass nur Fantasy-Fans auf Fabelwesen schwören? In Island ist der Glaube an die Existenz von Elfen so stark im Alltag verankert, dass sogar Baustellen verlegt werden, um ihre Wohnorte nicht zu stören und sich womöglich einen Fluch einzuhandeln. Mit Elfen in Kontakt zu kommen ist dennoch kein Leichtes. Schließlich haben sie keine Internetseite. Zumindest keine offizielle. Googeln ist zwecklos.