Erstmals wagt sich die Urban-Dance-Crew Potpourri an choreografierte Bühnenstücke. Darin geht es um Energie und das Überwinden von Grenzen. Premiere ist am 11. Dezember in der ARGEkultur.

SN/sw/bilder: amina nührig/ chris sperkles / foto flausen Die Potpourri-Crew zeigt erstmals zwei Bühnenstücke, eines davon mit Livemusik von Christoph Ertl.