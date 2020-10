Wenn Kinder Zeitung machen, wird's bunt

Seit 20 Jahren begeistert die Salzburger "Plaudertasche" ihre junge Leserschaft. Junge Redakteure arbeiten aktiv an der Zeitung mit.

Benjamin und Nora begeistern sich für Fantasy, Isabella liebt Tiere, Sudenur sammelt Rezepte und Meleks Leidenschaft kreist um Witze. Der Ort, an dem die aufgeweckten Heranwachsenden ihre Interessengebiete bündeln, ist die Kinderredaktion der "Plaudertasche".

"Wir machen Interviews, Witze, Rätsel, Comics und Büchertipps - was Kinder halt so bewegt", erzählt der zehnjährige Benjamin. Wie man sich so eine Redaktionssitzung vorstellen kann? Die Themenvorschläge werden gesammelt und auf einer Flipchart notiert. "Dann wird demokratisch ausgewählt", schildern die Kinderredakteure. Eine vorbildliche ...