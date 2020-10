Wenn man trotzdem lacht: Kabarettpreis "Salzburger Sprößling" wird vergeben

Humor brauchen alle Kandidaten, die beim "Salzburger Sprössling" antreten. Dafür winken aber auch Chancen auf Wachstum.

Warum grinst das gelbe Smiley-Gesicht so verbissen? Versucht es, trotz der täglichen Nachrichtenlage Humor zu bewahren? Oder will es vielleicht eher andeuten, "dass es seine Zähnd' aus Ungarn hat", wie die niederösterreichische Kabarettistin Evelin Pichler ihm unterstellt? In ihren Kabarettprogrammen gibt die Anfangs-Zwanzigerin älteren Semestern gern Nachhilfe beim Erkennen von Emojis.

Ob sie auch in Salzburg zuletzt lacht, darüber entscheidet am Samstag in der ARGEkultur das Publikum. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten spielen in je zwölfminütigen Auftritten um den ...