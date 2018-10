Wenn sich Legenden treffen

Die Salzburger Kultband "The Three of Us" und Iain Matthews interpretieren beim Friedenskonzert am 12. Oktober in Thalgau gemeinsam die Hymne "Meet on the Ledge".

Die "BlueBeats" entstanden aus einer Schülerband und waren die Ersten, die 1965 den "Mersey-Sound" aus Liverpool nach Salzburg brachten. Der Bandname sollte die Assoziation zu ihren damaligen musikalischen Vorbildern, den "Beatles", herstellen und bald waren sie die Protagonisten der Beat- und Rockszene in Salzburg und darüber hinaus. Im März 1965 sahen sie ihre "Idole", welche zu den Dreharbeiten für den Film "Help" nach Salzburg gekommen waren, live vor dem Hotel "Österreichischer Hof". Aber zum Leidwesen der vielen Fans lösten sich die "BlueBeats" 1967 auf. Der Kontakt unter den ehemaligen Bandmitgliedern blieb jedoch aufrecht. Im April 1987 kam es zu einem Reunion-Konzert, das eigentlich einmalig bleiben sollte. Aufgrund des großen Erfolges und der wieder erwachten Freude am gemeinsamen Musizieren entschloss man sich jedoch weiterzumachen. Seither gab es regelmäßige Auftritte der "BlueBeats".