"Ja, dürfen s' denn des?" Die Frage von Kaiser Ferdinand I. aus dem Jahr 1848 bleibt aktuell. In diesem Fall betrifft sie die digitale Revolution. Der müssen sich auch Trachtenvereine stellen.

Im Zuge der Revolution von 1848 in Wien soll Kaiser Ferdinand I. Außenminister Metternich gefragt haben: "Was mach'n denn all die viel'n Leut' da? Die san so laut!" Er bekam zur Antwort: "Die machen eine Revolution, Majestät." Reaktion des konsternierten Kaisers: "Ja, dürfen s' denn des?"