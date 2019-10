Wenn Traktoren in St. Johann in Rosa erstrahlen . . .

Die Künstlergruppe Alpine Gothic will "Romantik" in die Landwirtschaft bringen. Teile von Traktoren erstrahlen in Rosa, Sensen in Rot-Tönen. Die Farbmischungen sollen romantische Vorstellungen von "Alpenglühen am Wiesenrand" symbolisieren.



Teile von Traktoren erstrahlen in Rosa, Sensen präsentieren sich in Rot-Tönen und Reifen drehen sich mit Glanzlackierungen: Die Künstlergruppe Alpine Gothic (bestehend aus Christina Breitfuß, Erik Hable und Wolfgang Wirth) bringt "Romantik" in die Landwirtschaft. Die umgestalteten landwirtschaftlichen Geräte werden bei der Präsentation des Projekts "Alpenglühen am Wiesenrand" in den Räumen der Maschinenring-Landesgeschäftsstelle in St. Johann gezeigt. Diese wurde am Dienstagabend offiziell eröffnet.

Landschaftliche Idylle und Sonnenuntergangs-Romantik

Erik Hable von der Künstlergruppe Alpine Gothic: "Wir wollen mit diesem Projekt landschaftliche Idylle und Sonnenuntergangs-Romantik in den Arbeitsalltag der Bauern zurückbringen." Dafür wurden mit Farbmischungen - die romantische Vorstellungen des Alpenglühens symbolisieren - landwirtschaftliche Geräte umlackiert. So wird etwas, das sich bislang für den Betrachter unauffällig im Landschaftsbild bewegt haben, zu einem "Blickfang". LH-Stv. Heinrich Schellhorn:

"Zeitgenössische Kunst in Verbindung mit landwirtschaftlichen Geräten hat es so noch nicht gegeben. Damit kommt Kunst auf ungewöhnliche Art und Weise in die Region und direkt zu den Menschen."



Die Jury wählte das Projekt für "Wahre Landschaft" aus

Das Projekt der Künstlergruppe wurde von einer Jury im Rahmen des Förderprogramms des Landes "Wahre Landschaft" ausgewählt. In der Umsetzungsphase konnte der Maschinenring als Kooperationspartner gefunden werden. Die Präsentation in den Räumen in St. Johann ist eine Premiere. Die Werke sind bis 29. November zu sehen.



Quelle: SN