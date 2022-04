Wer bin ich? Ein Künstler findet darauf mehrere Antworten

Der ich gerne wäre, den der Ehepartner in mir sieht, den Arbeitskollegen wahrnehmen und an den sich Geschwister erinnern: All das kann derselbe Mensch sein, der jeweils anders erscheint. Der Künstler Herwig Bayerl hat diese Koinzidenzen am Beispiel seiner selbst ins Bild gesetzt. Ergebnisse dieser Innen- und Draufschau sind im Pavillon am Mirabellgarten ausgestellt. Herwig Bayerl stellt fest: "In meiner bildnerischen Suche nach mir selbst, meiner äußeren und inneren Wirklichkeit, geht es nicht um ein Idealbild, sondern um ein Sichtbarmachen ...