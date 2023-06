White Wall Collectors Club: Wenn weiße Wände auf große Visionen treffen

Der White Wall Collectors Club zählte über 500 Gäste bei seiner ersten Vernissage. Bis zum 14. Juli gibt es die Ausstellung in der Linzer Gasse zu sehen. Danach sollen weitere Städte folgen.

Ganze sechs Monate hatten die Malerarbeiten des am Ende rund 350 Quadratmeter großen Leerstandes in der Linzer Gasse gedauert. "Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Aufwand hinter einer Ausstellung steckt. Jetzt, wo ich davor stehe, würde ich es jederzeit wieder machen", blickt Unternehmerin Kristina Keser zurück. Sie gehört zum Gründerteam des White Wall Collectors Clubs. Das vierköpfige Kollektiv aus Keser, der Künstlerin Julia Wagner-Keser und den Marketingspezialisten Wolfram Felice und Marco J. Wagner verfolgt eine Vision: weiß gestrichene Wände als Plattform für zeitgenössische Kunst zu nutzen.

Kunst ist für alle da

Mit ausreichend Fachwissen in petto arbeitete das Team für seine erste Vernissage am 2. Juni - dem Le Debút - auf Hochtouren. Bereits im März haben sie den Stadt Nachrichten einen Einblick in die Baustelle gewährt. Zur Eröffnung begrüßten sie über 500 Besucherinnen und Besucher: "Ich glaube, es waren in Salzburg noch nie so viele Menschen auf einem Kunst-Event. Und vor allem generationsübergreifend", freut sich Wagner-Keser, der ein offener Zugang zur Kunst ein besonderes Anliegen ist.

Der Förderverein möchte mit seiner Arbeit dem elitären Bild in der Kunstszene entgegenwirken. "Am Ende des Tages sind wir alle gleich. Bei der Kunst geht es nur um das Fühlen und Genießen", erklärt sie. In den Räumlichkeiten hat das Team dafür zudem einen Art-Shop mit preisgünstigeren Werken eingerichtet.