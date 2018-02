Wie aus einer Gute-Nacht-Geschichte ein Buch wurde

Seiner Tochter Emma gefielen die Geschichten, die ihr Vater immer abends erzählte, derart gut, dass sie unbedingt das Buch dazu lesen wollte.

"Emma, die Ameise" hieß ursprünglich Emil, aber sie sollte ohnehin weiblich sein, deshalb erhielt sie den Namen der Tochter. "Emma war so begeistert davon, sie hat mich dazu überredet, die Geschichte aufzuschreiben", erzählt ihr Vater Fritz Lobentanz. Der ist ein wahrer Tausendsassa. Der gebürtige Innviertler, der nun mit seiner Familie in Salzburg-Süd wohnt, absolvierte ursprünglich eine Tischlerlehre und die Holz-HTL in Kuchl, bevor er zu seinem jetzigen Beruf Optiker und Hörgeräteakustiker umsattelte und zusätzlich noch an der Berufsschule Optik und Hörakustik als Lehrer für Mathematik und Physik arbeitet. Als Schwimmlehrer hat er überdies jahrelang Kinder trainiert. "Ich finde es total schön, wenn mich Kinder als Vertrauensperson betrachten, ich glaube, ich habe einen besonderen Zugang zu ihnen."

Und jetzt ist er auch noch Autor. Nachdem er dem Wunsch seiner Tochter nachgekommen war, lag das Manuskript zwei Jahre lang in der Schublade. Bis eines Tages eine Kundin eine Brille bei ihm kaufte. "Die Grafikerin Elisa Supersberger, der erzählte ich davon und gab ihr das Manuskript mit. Sie hat mich noch am selben Abend begeistert angerufen und gesagt, dass sie schon zeichnet."

So kam eines zum anderen, das Buch, das er im Eigenverlag herausgebracht hat, ist in gedruckter Form über den Buchhandel erhältlich und online über Amazon. "Inzwischen hat Emma bereits ein Eigenleben entwickelt, das hat meine Tochter eingefädelt. Es gibt Kapuzensweater und T-Shirts, und vor allem kommt das Buch mit Stiften zum Ausmalen. Die Zeichnungen können wir auf der Emma-Hompepage hochladen und veröffentlichen." Skripte für weitere Geschichten sind übrigens bereits geschrieben, und im März wird das Buch auf der Buchmesse Leipzig vertreten sein.