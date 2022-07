Wie verfänglich ist das Wort "lesbisch"?

Für seine Online-Sammlung achtet das Salzburg Museum auf jeden Verdacht von Diskriminierung.

Kann das Wort "lesbisch" überhebliche oder gar hämische Gedanken durchblicken lassen? Oder ist es ein nüchternes Adjektiv, das so wie groß, klein, oval oder rund eine Eigenschaft konkretisiert - diesfalls die sexuelle Orientierung einer Frau? Weil wie für "schwul" auch für "lesbisch" die Gefahr besteht, dass es ins Schimpfwörtliche abgleitet, hat es das Salzburg Museum in sein soeben fertiggestelltes Glossar aus "Schlagwörtern für Triggerwarnung" aufgenommen. Die Zuschreibung "Lesbe" oder "lesbisch" sei problematisch, "wenn sie in einem oberflächlich zuweisenden und/oder abwertenden ...