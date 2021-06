Wie viel Leben verträgt die Kunst?

Eine originelle Versuchsanordnung für Mozarts "Zauberflöte" in der Kunstuniversität Mozarteum.

Kunsthochschulen sind auch Kunst-Laboratorien. Die aktuelle Vorstellungsserie von Mozarts "Zauberflöte" an der Universität Mozarteum liefert dafür interessantes Anschauungsmaterial.

Das aus Budapest kommende, einst in Salzburg ausgebildete und nun an angesehenen Theatern in Deutschland beschäftigte Regieduo Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka schuf eine neue (Rahmen-)Handlung. Ausgehend von Taminos erster Frage "Wo bin ich?" verorten die Regisseurinnen das Setting auf einer Theaterprobe. Alle jungen Sängerinnen und Sänger sind sozusagen dabei, sich erst selbst zu finden, wobei die Frage im Zentrum ...