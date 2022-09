Wie wird Gschmackiges gschmå?

Köstliches Essen kann man bald einmal finden. Wie daraus mehr wird als Nahrungsaufnahme, lässt sich im Mozarthaus St. Gilgen erkunden.

Am Ende wird es auch einen Imbiss geben, vielleicht ein Stangerl vom Bäcker oder ein Paar Würstel und dazu einen guten Schluck. Doch zuvor wird heute, Freitag, im Mozarthaus St. Gilgen etwas aufgefächert, was viel glücksbringender ist als bloße Nahrungsaufnahme. Das Essen allein kann noch so gschmackig sein, es genügt nicht, um das zu werden, was Hans Appesbacher im feinsten Flachgauer Dialekt als "gschmå" bezeichnet.

"Gschmackig und gschmah" ist das Thema der heurigen Veranstaltung "Herbstln tuats" vom Salzburger ...