Wiener Sängerknaben sind Oberndorf-Fans

Die Flachgauer Kleinstadt feiert den Neustart mit dem Jubiläum seines SalzArt-Festivals.

Die Kulturveranstalter in Oberndorf konnten die Coronalockerungen kaum mehr erwarten. Im zweiten Halbjahr starten sie durch. Beinahe schon zu Stammgästen werden die Wiener Sängerknaben.

Der Auftritt der Sängerknaben in der Stadthalle im Mai war eine der ersten großen Veranstaltungen im Bundesland - mit mehr als 400 Besuchern. Heuer wird der Chor noch einmal in die Stille-Nacht-Gemeinde kommen: zu einem doppelten Weihnachtskonzert am 24. und 25. November.

Clemens Konrad vom Tourismusverband sagt: "Der 21. Mai war die ...