Winterfest: Hämmern und sägen, bis die Späne fliegen

Triumph und Scheitern sind beim Heimwerken enge Nachbarn. Ein Salzburger jongliert beim Winterfest mit Gefühlslagen, die jeder kennt.

Das Werkzeug ist da. Das Material ist da. Und die Motivation? Die sowieso. In jedem Menschen schlummert ein Heimwerker. Manchmal muss er nur geweckt werden. "Keiner spürt es so wie Du", heißt es in den Werbespots einer großen Baumarktkette.

Dieses Spüren hat freilich nicht nur eine Seite. Triumph und Tragik, Schönheit und Scheitern liegen wohl selten so nah beisammen wie beim Heimwerken. "Wenn man ein Ziel hat, das man unbedingt schaffen will, aber trotz aller Versuche funktioniert es ...