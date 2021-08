Wolfgangseer Sommertheater: Und plötzlich erstrahlt ein Heiligenschein

Sonja Zobel führt die Komödie "Oh Gott, warum gerade ich?" in St. Wolfgang auf. Wegen Corona bezieht das Sommertheater eine neue Bühne im Pacher Haus. Man setze ein Zeichen: "Kultur ist für jeden."

Was, wenn man von einem Tag auf den anderen mit einem Heiligenschein um den Kopf aufwacht? So ergeht es Leonhard, dem Protagonisten im Stück "Oh Gott, warum gerade ich?", das ab Freitag vom Wolfgangseer Sommertheater aufgeführt wird. Die Ehefrau Maria, ein Pfarrer und die Prostituierte Lollo sollen dem eigentlich unreligiösen Leonhard dabei helfen, seine Erleuchtung loszuwerden.

Die Komödie des österreichischen Autors Friedrich Zauner hätte bereits im Frühjahr 2020 und dann 2021 im Kleinen Theater Premiere feiern sollen. Doch ...