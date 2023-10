WORTspielRAUM: Künstlerduo verschönert Raphael Apotheke

Das Künstlerduo WORTspielRAUM kreierte vier bronzene Arbeiten mit dem Titel "Kreislauf der Stille" für die Raphael-Apotheke. Dabei versucht das Duo bewusst einen Kontrast zur Gegend herzustellen.

Einen besseren Vorführeffekt hätte es wohl nicht geben können. Zwischen lautem Kirchenglockengeläut, einem hupenden Bus, reihenweise Verkehr und rufenden Teenagern wurden die Objekte des Künstlerduos WORTspielRAUM am belebten Kreisverkehr am Hans-Schmid-Platz zum Thema "Im Kreislauf der Stille" vorgestellt.

Dabei setzt das Lieferinger Duo bestehend aus der Lyrikerin Alex Riffler und Bildhauer Gery Klein bewusst auf das Element der Stille, um dem Lärm einen Gegenpol entgegenzusetzen. "Im ersten Moment haben wir gedacht, wir werden erschlagen", erzählt Riffler rückblickend über die Erstbegehung. Dabei haben sie lange überlegt, wie man am belebten Kreisverkehr Stille erzeugen könnte. "In dem Moment, wo sie anfangen nachzudenken, entsteht ein Ausdruck der Stille, die das Rundherum einfach vergessen lässt", erklärt Riffler das Konzept, und behält Recht. Ihre Lyrik regt zum Nachdenken an. Thematisch bezieht sie sich auf die Himmelsrichtungen, den Schutzpatron der Apotheker, Raphael, und den zugeordneten Elementen. Die skulpturale Gestaltung kommt von Partner und Bildhauer Gery Klein. Fast schwebend wirkt das Wort "Wachsen" an der Nordseite und macht dabei den Eindruck, als ob es auf einen zukommt. Vor der Apotheke schmückt eine fast 100 Kilogramm schwere, aber filigran wirkende bronzene Jugendstilbank, deren Sitzfläche mit Rifflers Lyrik durchbrochen ist, den Kreisverkehr. Diese lädt zum Verweilen mit Blick in die Apotheke ein. Ein schöner Nebeneffekt sind auch die je nach Lichteinfall am Boden entstehenden Textebenen.

Auftraggeber und Apotheken-Geschäftsführer Simon Windhager ist sichtlich begeistert von der Ausführung. Man sehe immer wieder, wie Leute stehen bleiben und die Werke betrachten, damit habe das Konzept wohl funktioniert.