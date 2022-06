Zauberflötenhäuschen übersiedelte zur Restaurierung ins Salzburger Freilichtmuseum

Jener Holzpavillon, in dem Wolfgang Amadeus Mozart in Wien einen Teil seiner Oper "Die Zauberflöte" geschrieben haben soll, wird künftig für Museumsbesucher in Salzburg zugänglich sein.

SN/robert ratzer Das Zauberflötenhäuschen übersiedelt am Mittwoch, 15. Juni 2022, von seinem Standort Mozarteum ins Freilichtmuseum Großgmain.