Zeichnungen als Spiegel der Seele

Als Dokumentation des kreativen Schaffens von Patienten in der Landesheilanstalt von 1849 bis 1969 ist nun ein neues Buch des Salzburger Landesarchivs erschienen. "…Trotl bin ich nicht" - so der plakative Titel des Bandes.

Kreativität als Spiegel der Seele. Zeichnungen als Ausdruck des inneren Befindens. "…Trotl bin ich nicht" ist der Titel eines neuen Buches, welches das kreative Schaffen in der Landesheilanstalt Salzburg in den Jahren 1849 bis 1969 beleuchtet. Dazu wurden nicht weniger als 27.800 historische Patientenakten im Landesarchiv durchgesehen. Zudem enthält die Publikation auch moderne medizinische Diagnosen der einzelnen Fälle.

Mehr als drei Jahre war die Kunsthistorikerin Elisabeth Telsnig damit beschäftigt, die im Salzburger Landesarchiv lagernden Akten aus der ehemaligen Landesheilanstalt, der heutigen Christian-Doppler-Klinik Salzburg (CDK) - Universitätsklinikum der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität, aufzuarbeiten.

Kunsthistorische Analyse

In 153 der insgesamt 27.800 Dossiers fand sie persönliche Schriftstücke und Zeichnungen. Beispiele von 53 Patientinnen und Patienten aus insgesamt 120 Jahren wurden dann für das Buch ausgewählt. "Sie geben einen eindrucksvollen Überblick über das kreative Schaffen dieser Menschen", so Telsnig.

Zeitgeschichtlicher Kontext zu beachten

Landesarchiv-Direktor Oskar Dohle und die Archivarexpertin Ulrike Feistmantl standen beratend zur Seite, um die ausführliche kunsthistorische Analyse in den jeweiligen zeitlichen Kontext zu stellen. So spiegeln sich der Erste Weltkrieg und die teilweise traumatischen Erlebnisse an den Fronten in einigen der Kunstwerke wider. Ebenso hat die NS-Zeit in den Krankengeschichten starke Spuren hinterlassen.

Moderne medizinische Diagnostik

Drei Primarärzte der CDK, nämlich die beiden Psychiater Wolfgang Aichhorn (Vorstand der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik) und Leonhard Thun-Hohenstein (Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie) sowie der Neurologe Eugen Trinka (Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie) versuchten eine ergänzende Analyse der zeitgenössischen Diagnosen mit den Mitteln der modernen Diagnostik und erweitern somit das Buch um einen medizingeschichtlichen Aspekt.

Stigmatisierung weiter durchbrechen

"Das Buch soll dazu beitragen, die bis heute trotz aller Änderungen im gesellschaftlichen Umgang in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch zu beobachtende Stigmatisierung von psychiatrischen Patientinnen und Patienten ein Stück weiter zu durchbrechen", beschreiben die Herausgeber Oskar Dohle, Ulrike Feistmantl und Elisabeth Telsnig ihre Absicht.

Buch-Bestellungen im Landesarchiv

27 Euro kostet das neue Buch, das von der Grafikabteilung des Landes Salzburg gestaltet wurde. Es ist im Landesarchiv (Michael-Pacher-Straße 40, 5020 Salzburg, landesarchiv@salzburg.gv.at, Telefon: +43 662 8042 4521) erhältlich oder kann über den Buchhandel bestellt werden.

Oskar Dohle / Ulrike Feistmantl / Elisabeth Telsnig (Hrsg.), "… Trotl bin ich nicht". Kreatives Schaffen in der Landesheilanstalt Salzburg 1840-1969. (Schriftenreihe des Salzburger Landesarchivs, Nr. 28), Salzburg 2018; ca. 350 Seiten, mehrfarbig illustriert



Quelle: SN