Zeichnungen öffnen einen Raum für Ironie

Im Kunstraum St. Virgil zeigt Siegfried Anzinger 34 aktuelle Arbeiten.

Die Szene wirkt auf den ersten Blick recht friedlich. Das ruhende Raubtier hat seinen Blick allerdings auf ein Geschehen gerichtet, das jenseits des Bildausschnitts nur zur erahnen ist. Befindet sich das Pärchen, von dem zwei Paar nackte Füße ins Bild hereinragen, Sekunden vor der Katastrophe? Mit Stilmitteln aus Comics arbeitet der österreichische Künstler Siegfried Anzinger in einer aktuellen Serie von Zeichnungen ebenso gern wie mit vieldeutigen Interpretationsmöglichkeiten. 34 Arbeiten des Documenta- und Biennaleteilnehmers sind seit Donnerstag im Salzburger Kunstraum St. Virgil zu sehen. Der Maler und Bildhauer Anzinger, der in den 1980er-Jahren mit Gunter Damisch, Hubert Scheibl oder Hubert Schmalix zur Gruppe der "Neuen Wilden" gehörte, verwebe in seinen Zeichnungen "verschiedene Welten", heißt es im Pressetext: Sakrales und Profanes, Ironisches und Scharfsinniges. Die Bandbreite der Arbeiten reiche von Jesus-Darstellungen bis hin zu Tierszenen oder Wochenendidyllen, hinter denen sich "oftmals humorvolle, spielerische Anspielungen verbergen".



Ausstellung:"Siegfried Anzinger: Der Bildhauer als Zeichner", Kunstraum St. Virgil, bis 8. 9.