Zell am See war für Hermann Nitsch ein Stück Heimat

In Zell stellte er, begleitet von wilden Drohungen, mehrfach aus. Der Krallerhof in Leogang widmete Hermann Nitsch 2015 sogar einen eigenen Raum.

Was für eine Aufregung war das 1982 bei der Eröffnung der 1. Ausstellung von Hermann Nitsch. In Zell am See, in der Galerie Rosenberg und beim Galeristen-Ehepaar Erni und Herbert Gadenstätter fand er im Lauf der Jahre eine Art Heimathafen. Anfangs begleitet von Drohungen gegen Galerie und Künstler. Sogar Polizeischutz war nötig. Weitere Ausstellungen folgten 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991 (Eröffnung durch Frau Minister Hilde Hawliczek), 1992, 1994 und 1998. 38 Jahre existierte die Galerie Rosenberg. Der Einfluss auf ...