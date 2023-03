Zentrum für kulturelle Relevanz

Erinnerungen aus dem Widerstand, alte Töne und neue Musik, Filme zur Unterhaltung und mit gesellschaftspolitischem Anspruch. Rund ums Zeughaus am Turm gibt's ein facettenreiches Programm.

"Jeder Millimeter macht Sinn", dieses Zitat von Margarete Schütte-Lihotzky prangt seit dem Jahr 2010 die Fassade des Kulturzentrums "Zeughaus am Turm". Dieses Zitat kann man zweifach deuten. Zum einen bezieht es sich auf ihre Arbeit als Architektin. Sie entwickelte in den 1920er Jahren die erste moderne Einbauküche. Mit dieser "Frankfurter Küche", die in rund 10.000 Sozialwohnungen eingebaut wurde, ging sie in die Design- und Architekturgeschichte ein. Zum anderen ist damit aber auch ihre Gesinnung und ihre Tätigkeit im Widerstand gegen ...