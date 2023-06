Zum Auftakt der Festspiele feiert im Juli das ganze Volk

Generalproben, Lesungen, Konzerte, Führungen: Für das Fest zur Festspieleröffnung am 22. und 23. Juli werden 11.000 Zählkarten aufgelegt. Das ist Rekord.

Festspielpräsidentin Kristina Hammer (re.) und Organisatorin Renate Stelzl (Mitte) präsentierten am Freitag das Programm für das Fest zur Festspieleröffnung am 22. und 23. Juli. Den volkskulturellen Teil organisiert Karin Schierhuber (links).

Am Wochenende nach der Premiere des neu inszenierten "Jedermann" am 21. Juli auf dem Salzburger Domplatz tritt ein Teil des Ensembles auch beim Fest zur Festspieleröffnung in Erscheinung. Wie immer wird bei dem zweitägigen Kulturreigen zum Auftakt der Festspiele am 22. und 23. Juli fast an jeder Ecke der Altstadt bei freiem Eintritt musiziert, gelesen, geschauspielert oder getanzt. Allen Genres und Sparten wird Raum geboten und Gehör verschafft.

Von seiner rockigen und schrägen Seite wird sich der aus ...