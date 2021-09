Zwei Bollywood-Stars stehen in der Stadt Salzburg vor der Kamera

Dieser Drehtermin ließ sich nicht geheim halten: Ein großes Team der Yash Raj Film aus Indien drehte am Donnerstag Szenen für einen Actionfilm. Dafür wurde unter anderem der Marko-Feingold-Steg gesperrt. Das wiederum rief viele Schaulustige auf den Plan - Fotos vom Dreh inklusive.

Schauspieler, Kameraleute, Statisten, eine Drohne - und viel Sicherheitspersonal: Die Yash Raj Film aus Indien produziert eine Fortsetzung eines bekannten Actionfilms - auch in der Stadt Salzburg. Für die Aufnahmen wurde am Donnerstag unter anderem der Marko-Feingold-Steg über die Salzach gesperrt. Gedreht wird nicht nur in der Altstadt, sondern auch im Salzkammergut und in Wien - unter dem Arbeitstitel "Project 70". Das Budget für den Film soll bei 36 Mill. Euro liegen - ein kleiner Teil davon entfällt auf den ...