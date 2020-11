Zwei Buben flohen allein nach Zell am See

Die gebürtige Zellerin Susanne Huber verarbeitet in ihrem neuen Buch eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Jene von Hans und Hias, die 1945 im Alter von elf und 12 Jahren aus Ungarn kamen.

Die besten Geschichten schreibt das Leben. In ihrem ersten Roman "Und der See schweigt" hat die gebürtige Zellerin Susanne Huber, die in Oberösterreich lebt, aber noch oft in ihre Heimat kommt, ein Unglück aus dem Jahr 1917 verarbeitet. Der Bauer Georg Illmer wollte am 20. Jänner dieses Kriegsjahrs mit vier seiner Kinder und zwei Dienstboten in einem Stehruderkahn von Erlberg über das Wasser nach Zell am See fahren, um die Messe zu besuchen. Die sieben kamen nicht an und wurden ...