Zwei Frauen und eine Leiche im Kleinen Theater

Wenn sich die Ehefrau und die Geliebte eines Psychoanalytikers in dess Praxis treffen, kann schon mal Blut fließen.

Mit der Produktion der irrwitzigen schwarzen Komödie "Zwei Frauen und eine Leiche" der brasilianischen Literaturpreisträgerin Patricia Melo, in der Regie von Gerada Gratzer, hat das Salzburger Tourneetheater wieder seinen Fokus auf Theater und in weibliche Hand gelegt.

Das Stück beginnt wie ein Krimi und dreht sich um zwei Frauen in einer heiklen, geradezu verhängnisvollen Situation: Ana, schön, flatterhaft, listig, und Beatriz, gestresste, pflichtdurchtränkte "Workaholic". Sie treffen in der Praxis des Psychoanalytikers Ralph A. aufeinander, der ermordet wurde. Was sich als ziemlich pikant erweist, denn die Leiche war der Ehemann der einen und der Geliebte der anderen. Allmählich entspinnt sich jedoch ein Karussell von Lügen und Täuschungen.

Das Stück steht am 24. und 25. Mai sowie am 14. und 15. Juni im Kleinen Theater Salzburg auf dem Programm. Infos und Karten: Tel. 0662/87 21 54.