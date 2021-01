Zwei mit einer Seele voller Blues

Gerd Hufnagel und Chris Holzer kennen den Blues - und haben gemeinsam einen Roman geschrieben, in dem ihre Leidenschaft klingt.

Unergründliches bleibt zurück. Dabei spielt da jemand nur ein ausuferndes Stück auf der Gitarre. E-Dur, alles dreht sich in einem Zwölf-Takte-Schema. Ziemlich einfach. Aufs erste Hören. Aber eben auch tranceartig und geheimnisvoll. Darin liegt das Faszinierende des Blues. Über Geheimnisse und Lebensgeschichten, über "Storys dahinter" reden Gerd Hufnagel und Chris Holzer in ihrer Sendung "The Sky Is Crying Bluesradio" bei der Salzburger Radiofabrik und legen dazu alles auf - von Detablues über Urban Blues aus Chicago bis zum Texas Blues ...