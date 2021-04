Zwei Schwestern machen Kunst

Lavinia und Sara Lanner aus Abtenau bündeln ihre Kräfte im periscope.

Wann kommt der nächste Lockdown? Diese Frage ließen Lavinia und Sara Lanner in die Konzeption ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung einfließen. "Wir haben einen virtuellen Ausstellungsrundgang auf Video festgehalten, die Performance existiert also in jeder Hinsicht", erzählt Lavinia Lanner.

Vorerst ist aber der Besuch der Ausstellung der beiden Schwestern im perisope in der Sterneckstraße - pandemie- und raumbedingt für je eine Person - erlaubt, dabei verschmelzen die Fähigkeiten der beiden. Lavinia hat neben Schwarz-Weiß-Zeichnungen auch zwei Dreiecks-Skulpturen kreiert, die ...