Zwei Seelen wohnen in seiner Brust

Das Landestheater lockte aus der Stadt Salzburg heraus nach Seekirchen. Dort fügten sich drei Schauspielerinnen zu Harry Haller, der Hauptfigur aus Hermann Hesses "Der Steppenwolf".

Dieser Mann ist innerlich zerrissen. Ein unbezähmbarer Steppenwolf will er sein und mietet sich doch in kleinbürgerlichen Verhältnissen ein. An die äußerste Konsequenz, den Selbstmord, wagt er sich dann doch nicht heran.

Die sinnsuchende und freiheitsliebende 68er-Generation entdeckte Harry Haller, den Protagonisten des Romans "Der Steppenwolf". Hermann Hesse, der Mystiker unter den deutschen Dichtern der frühen Moderne, schreibt sich mit diesem Roman im Jahr 1927 ein Stück weit aus seiner eigenen Lebenskrise - und trifft 40 Jahre später einen Nerv in jenen, die die Werte einer verkrusteten Gesellschaft infrage stellen. Weitere 50 Jahre danach zeigt das Salzburger Landestheater dieses Werk in dramatisierter Form. Ob damit eine Generation erreicht werden kann, die ihre spärliche Freizeit in den sozialen Netzwerken am Smartphone verbringt?