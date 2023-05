Zwischen Gemütlichkeit,Chaos und Kakteen

Die Salzburger Künstlerin Victoria Haas ist zur Zeit im Künstleraustausch in Oaxaca des Juaréz und schilderte den Stadt Nachrichten über Videocall ihre bunten Eindrücke aus Mexiko.

Nach dem Druck werden die einzelnen Papiere zusammengeklebt und an die Hauswände in Oaxaca geleimt.

Victoria Haas ist gerade für fünf Wochen beim Künstleraustausch des Salzburger Projekts „Import-Export MX/AT“ in Oaxaca des Juaréz in Mexiko.

"Sie haben hier eine ganz andere Herangehensweise. Es ist viel langsamer und gemütlicher und dadurch werden die Arbeiten viel detaillierter", erzählt die gebürtige Salzburgerin Victoria Haas begeistert beim Videocall aus Oaxaca.

Die im Sozialbereich als Trainerin für neue Medien tätige Künstlerin probiert schon seit ihrer Jugendzeit unterschiedliche künstlerische Techniken aus und befindet sich im Zuge des Künstleraustauschs von "Import-Export MX/AT" momentan in Mexiko.

Innerhalb von zwei Tagen hat sie in der in Oaxaca für Streetart bekannten Werkstatt des Collectivo subterráneos für die bevorstehende Ausstellung in der öffentlichen Bibliothek einen riesigen Holzschnitt erstellt. Aus der kleinen Vorlage wurde mithilfe von fünf bis sechs Helfern das Motiv auf eine große Platte übertragen und herausgearbeitet. Mit der hier typischen Schraffurtechnik käme viel mehr Volumen im Motiv zustande. Haas, die ursprünglich in der Saalfeldener Buchbinderei Fuchs die Druckwerkstatt aufgebaut hat, ist begeistert von der mexikanischen Virtuosität. Jedoch stresse sie die vorherrschende Planlosigkeit. "Es gibt hier keinen Zeitplan. Jeder kommt grundsätzlich fünfzehn Minuten zu spät und es ist unhöflich, wenn man pünktlich kommt." Trotzdem könne sie viel vom Austausch mitnehmen. "Es geht hier nicht darum, das man was verkaufen muss." Den subterráneos sei es beispielsweise wichtig, die Kunst der Allgemeinheit zugänglich zu machen, da sich viele Mexikaner die Museumseintritte nicht leisten können. Daher werden die bis zu zwei Meter großen Drucke einfach an die Hauswände tapeziert.

Haas' Werk wird neben der Ausstellung in Zukunft wahrscheinlich eine der Wände schmücken. Ihre Eindrücke schildert sie in ihrem Reiseblog unter: https://vahroqui.org/blog/

"Import-Export MX/AT" sucht für 2023 noch nach weiteren Bildenden Künstlern und Künstlerinnen die Interesse haben ihre Werke auszustellen und gegebenenfalls auch nach Mexiko zu reisen. Einreichfrist (per E-Mail an kunst.mx.at@gmx.at) ist Freitag, der 9. Juni.