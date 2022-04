Zwischen Selbstläufer und Selbstfindung: Salzburger Mozart-Museen sollen sich neu ausrichten

Vom ÖVP-Kabinett in Wien an einen Touristen-Hotspot in Salzburg: Der Kunsthistoriker Linus Klumpner soll die Mozart-Museen modernisieren und neu ausrichten.

SN/Stefanie Schenker Linus Klumpner leitet seit Jahresbeginn Mozarts Geburtshaus und Mozarts Wohnhaus.