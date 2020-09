Zwischenwelt verschafft Denkräume

Was siehst du? Und wenn du etwas siehst, bedeutet das längst nicht, dass du es lesen kannst. Peter Köllerer macht Schau- und Denkvorschläge.

Wer lange in die Wolken am Himmel über ihm starrt, erkennt Zeichen und Formen. Da sieht die Ansammlung von sehr feinen Wassertröpfchen weit oben in der Atmosphäre dann aus wie eine Einhorn, oder Kontinent oder ein Buchstabe.

Wer sich auf Peter Köllerers Fotografen einlässt, kann - allerdings gänzlich wolkenlos, gänzlich zufallslos, aber stattdessen mit purer Absicht des Künstlers - eine ähnliche Reise machen. Wer Köllerers Fotografien begegnet, muss mit Verwirrung rechnen.

Köllerer treibt ein Spiel mit ...