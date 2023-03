Wie die liberale Spitzenkandidatin der Neos im politischen Alltag abtaucht

Die Spitzenkandidatin der Neos, Andrea Klambauer, spaziert gerne über den Salzburger Mönchsberg und taucht im AYA-Bad unter. Ein ewiges Berufspolitikerinnen-Sein lehnt sie ab.

Viel Zeit hat die Spitzenkandidatin der Neos, Andrea Klambauer , nicht, um regelmäßig über den Salzburger Mönchsberg zu spazieren. "In der Mittagspause versuch ich es gelegentlich mit einem Kornspitz in der Hand." Dabei ist es ein kultureller Pfad, der aus ihrem Büro in der Kaigasse über den Toscaninihof und die Clemens-Holzmeister-Stiege auf den Mönchsberg führt - und im M32 beim Cappuccino endet. Speziell die Stiegen und der anschließende kleine Anstieg machen die Spitzenkandidatin kurzzeitig atemlos.