Der Wahl-Nahkampf auf dem Salzburger Schrannenmarkt darf nicht fehlen

Politiker werfen sich wieder auf den Schrannenmarkt. Zwischen Gummibärchen und Kochlöffeln ist viel Interpretationsspielraum.

Zarte fünf Grad, immer wieder Regentropfen - den Wahlkampf am Schrannenmarkt am Donnerstagvormittag will trotzdem keine Partei auslassen. ÖVP, Grüne und SPÖ haben sich direkt nebeneinander am Mirabellplatz postiert. "Politikerstrich" nennen das manche Politiker mittlerweile selbst. Das potenzielle Wahlvolk ist - weil Witterung - nur spärlich vorhanden. Also beschäftigen sich die vorhandenen Wahlkämpfer mit sich selbst. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) holt ein Salzstangerl und teilt mit der grünen Baustadträtin, die schon die ÖVP-Gummibärchen verspeist. Weil: "Da sind keine blauen drin." ...