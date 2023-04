Die ÖVP macht Windkraft in Salzburg zur Bedingung

Am Thema Windräder könnten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ scheitern. Der Alpenverein macht weiter gegen Windparks mobil.

Windkraft in den Bergen – das ist für den Alpenverein tabu.

"Windkraft in den Alpen - quo vadis?" Unter diesem Aufhänger lädt der Salzburger Alpenverein am 5. April zu einem Vortrag. Der ablehnende Standpunkt der Bergfreunde ist kein Geheimnis. Seit ihren letzten öffentlichen Auftritten hat das Thema eine neue Dynamik bekommen. Die politischen Parteien sind nahezu durch die Bank pro Windkraft, zuletzt vollzog Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) einen viel beachteten Schwenk. Haslauer, der als Windkraft-Skeptiker galt, sprach sich erstmals persönlich für die Errichtung von Windrädern in Salzburg aus.

In ...