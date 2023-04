Die ÖVP rettet mit Verlusten Platz eins ins Ziel

Das Minus fiel für Haslauer stärker aus als erwartet. Er kündigt an, weiterzumachen. Nun heißt die große Frage: Schwarz-Rot oder Schwarz-Blau?

Es war kein leichter Gang am Sonntag nach 17 Uhr: ÖVP-Chef Wilfried Haslauer mit Daniela Gutschi, Stefan Schnöll und Brigitta Pallauf auf dem Weg zum ersten Statement im Chiemseehof.

Versteinerte Mienen um 17 Uhr in der ÖVP-Zentrale in der Merianstraße. Nach Feiern war hier kaum jemandem zumute, zumal die Schwarzen bei der ersten Hochrechnung nicht einmal auf 29 Prozent der Stimmen kamen. Kurzzeitig wackelte sogar Platz eins am Wahlabend.

Die Enttäuschung war vielen Parteianhängern ins Gesicht geschrieben, auch wenn man sich in den ersten Reaktionen bemüht zuversichtlich gab. "Die ÖVP ist nach wie vor die bestimmende Kraft in diesem Bundesland. Das war unser Wahlziel und das haben ...