Diese Flachgauerinnen und Flachgauer wollen nach der Landtagswahl regieren

Acht Parteien stehen am 23. April auf dem Stimmzettel. Lernen Sie hier die Flachgauer Köpfe kennen.

Sie sind Frauen und Männer aus den fünf Landbezirken und der Stadt, die nach der Landtagswahl als Abgeordnete in den Salzburger Landtag einziehen möchten. Wir haben sie nach ihren politischen Zugängen gefragt. Übrigens: Alle Wahlberechtigten können bereits jetzt die Briefwahl-Unterlagen beantragen: entweder online unter www.wahlkartenantrag.at oder persönlich in der Heimatgemeinde. Will man zu Hause wählen, wird die Briefwahlkarte inklusive Stimmzettel zugeschickt. Man kann den Stimmzettel auch beim Gemeindeamt direkt abholen und dort das Kreuzerl setzen.