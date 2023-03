Eine Dimension kleiner: Das rote Netzwerk

Wer in Salzburg zu den einflussreichen Roten zählt.

Zehn Jahre in Opposition haben auch dem SPÖ-Netzwerk zugesetzt. Bis 2013 waren die Sozialdemokraten in etlichen Aufsichtsräten und mit parteinahen Personen auch in Spitzenpositionen des Landes und landesnaher Unternehmen zu finden. Seither wurde das politische Netzwerk durch die fehlende Regierungsverantwortung deutlich dezimiert.

Der starke Arm der Sozialdemokratie ist zweifellos die Gewerkschaft. Sie macht mobil, wenn es um die Beschäftigten geht. Und da rücken die Gewerkschafter immer wieder einmal mit Trillerpfeife und Megafon aus, etwa wenn es um höhere ...