Entscheidungstag für Salzburg: Die ÖVP muss jetzt Farbe bekennen - Pressekonferenz gegen Mittag

Mit wem wird die Salzburger ÖVP in die Koalitionsverhandlungen starten? Am Dienstag muss Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) die Karten auf den Tisch legen.

Eigentlich sollte schon seit Freitag klar sein, in welche Richtung die Verhandlungen gehen. Doch Haslauers Plan, FPÖ und SPÖ gemeinsam in die Regierung zu holen, wurde von der SPÖ umgehend abgelehnt.

Jetzt ist guter Rat teuer. Die ÖVP hat der SPÖ eine Nachfrist bis Dienstag gesetzt, sich die Entscheidung zur "Allianz für Salzburg" doch noch einmal zu überlegen. Zu einem Schwenk bei den Roten wird es aber wohl nicht kommen. "Wir sind sicher nicht der moralische Rettungsanker für die ÖVP", betonte SPÖ-Chef David Egger am Montag bei der Feier zum 1. Mai.

Ab 11 Uhr tagt das Parteipräsidium der ÖVP

Am Dienstag, wird das Parteipräsidium der ÖVP ab 11 Uhr eine Entscheidung fällen müssen. An den noch möglichen Varianten hat sich nichts geändert: Gemeinsam mit der SPÖ kommt die ÖVP auf eine knappe Mehrheit im Landtag (19 von 36 Mandaten). Die Chancen der SPÖ haben sich mit der Absage an eine Dreiervariante aber verringert. Ein Dreier aus ÖVP, SPÖ und Grünen hat noch schlechtere Karten. Bleibt die gestärkte FPÖ als Koalitionspartner der ÖVP. Eine Variante, die sich auch viele ÖVP-Bürgermeister wünschen und die eine stabile Mehrheit (22 Mandate) hätte. "Es läuft alles auf Schwarz-Blau hinaus" - so lautete am Montag die Einschätzung eines ÖVP-Funktionärs. In diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, ob Landeshauptmann Haslauer, der kein Hehl aus seiner Abneigung gegen eine Koalition mit FPÖ-Chefin Marlene Svazek macht, weiter zur Verfügung steht. Wer soll die ÖVP in die neue Landesregierung führen, falls Haslauer abtritt? Der Kronprinz ist Landesrat Stefan Schnöll. Daneben werden auch die Namen von Ministerin Karoline Edtstadler und Landesrat Josef Schwaiger genannt. Und: Es könnte auch sein, dass Wilfried Haslauer Landeshauptmann bleibt, aber vorzeitig übergibt.

Tür für Schwarz-Rot steht noch einen Spalt offen

Zur Wahl stehen ÖVP und FPÖ (22 von 36 Mandaten), ÖVP und SPÖ (19) oder ÖVP, SPÖ und Grüne (22). Die Tür für eine schwarz-rote Koalition ist damit aber noch nicht ganz zugeschlagen: Am Dienstag um 9 Uhr gab es noch einen Austausch zwischen Haslauer und der SPÖ. Dem Vernehmen nach wäre die SPÖ jetzt doch wieder für Dreierverhandlungen mit der FPÖ zu haben gewesen.

Noch eine Dreiervariante schwebt im Raum, nämlich ÖVP, SPÖ und Grüne. Doch die Begeisterung für die Idee, die Grünen wieder ins Regierungsboot zu holen, hält sich in sehr engen Grenzen, ist bei den Schwarzen zu vernehmen. "Der Druck innerhalb der ÖVP steigt, jetzt mit der FPÖ eine Koalition zu bilden", heißt es im ÖVP-Lager. Zuletzt hatten sich unter anderem die schwarzen Bürgermeister im Tennengau vehement für Schwarz-Blau ausgesprochen. Denkbar sei auch eine Regierung, der eine Expertin oder ein Experte angehört - ohne parteipolitischen Hintergrund.