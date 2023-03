Exakt 386.947 Wahlberechtigte für die Landtagswahl in Salzburg

Rund 3000 Wahlberechtigte weniger als noch vor fünf Jahren.

Am 23. April wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Am Freitag hat die Landeswahlbehörde die exakte Zahl an Wahlberechtigten bekannt gegeben. 386.947 Salzburgerinnen und Salzburger sind wahlberechtigt. Damit gibt es diesmal weniger Wahlberechtigte als bei der Landtagswahl 2018 - vor fünf Jahren waren es 390.091.

Die meisten Stimmberechtigten gibt es heuer im Flachgau mit 113.750 Personen. Die Stadt Salzburg zählt 93.812, der Pinzgau 62.940, der Pongau 57.600, der Tennengau 43.023 und der Lungau 15.822 Wahlberechtigte. Das Schwergewicht liegt eindeutig im Norden des Bundeslands. Der Flachgau und die Landeshauptstadt zählen zusammen knapp 54 Prozent der Wahlberechtigten.

Von den 119 Gemeinden des Landes liegen neben der Stadt Salzburg auch noch Hallein (13.674), Saalfelden (11.892) und Wals-Siezenheim (10.125) über der Marke von 10.000 Wahlberechtigten. Unter 300 Wahlberechtigte gibt es in den Lungauer Gemeinden Tweng (168), Weißpriach (241), Göriach (295), Thomatal (277) sowie in Weißbach bei Lofer (298) im Pinzgau.