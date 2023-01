Gratis-Kindergarten in Salzburg: ÖVP gerät von allen Seiten unter Druck

Nach Haslauers Ankündigung drängen die SPÖ und sogar die Koalitionspartner auf sofortige Schritte in Sachen Kinderbetreuung. Der Koalitionsfriede ist mittlerweile zweitrangig.

"Wir müssen auf unsere Familien schauen. Die stöhnen auf, gerade in der Kinderbetreuung geht sich das für viele nicht aus. Da haben wir Handlungsbedarf." Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat am Freitag bei der Gemeindekonferenz der ÖVP mit seinen Aussagen zum Thema Kinderbetreuung nicht nur die Opposition, sondern vor allem auch die eigenen Koalitionspartner überrascht. Für die Drei- bis Sechsjährigen solle der Kindergarten am Vormittag kostenlos sein, für die unter Dreijährigen solle der Elternbeitrag halbiert werden, kündigte Haslauer überraschend an. Das Ganze ...