Grazer Bürgermeisterin wahlkämpft für die KPÖ in Salzburg

Salzburgs KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl will in den Landtag einziehen am 23. April.

Die KPÖ plus erhält am Samstag Verstärkung im Landtagswahlkampf. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr kommt nach Salzburg. Kahr ist seit November 2021 Stadtchefin in der Steiermark. Ab 12 Uhr wollen Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl sowie die Listenzweite Natalie Hangöbl deshalb gemeinsam mit Kahr wahlkämpfen. Geplant ist ein Infostand samt Verteilaktion bei der Neuen Mitte Lehen. Gut zwei Stunden wolle man interessierten Salzburgern die Möglichkeit geben, Elke Kahr persönlich kennenzulernen und darüber sprechen, was in Graz beim Thema leistbares Wohnen weitergegangen sei und was auch für Salzburg möglich wäre, sagt Dankl. Als Standort habe man Lehen gewählt, weil hier die Wahlbeteiligung bei vergangenen Wahlgängen sehr, sehr niedrig gewesen sei. Man wolle Menschen ansprechen, die von der Politik enttäuscht worden seien und sich von etablierten Parteien nichts mehr erwarten würden. Die KPÖ plus will gezielt bisherige Nicht-Wähler in ihrem Landtagswahlkampf ansprechen und setzt thematisch voll auf das Thema Wohnen.