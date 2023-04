Hubert von Goisern unterstützt bei der Landtagswahl in Salzburg Martina Berthold

"Ich möchte das ökologische Gewissen in Salzburg stärken," sagt der Künstler und Musiker. Martina Berthold sei "die starke Stimme für den Klima- und Umweltschutz".

Der in Salzburg lebende Künstler und Musiker Hubert Achleitner (70) - besser bekannt als Hubert von Goisern - tritt vor der Landtagswahl am 23. April als Unterstützer von Martina Berthold (Grüne) auf: "Ich wähle Martina Berthold und die Grünen weil sie das vertreten, was mir ein großes Anliegen ist, nämlich für eine Welt zu kämpfen, die auch für unsere Kinder und Enkel lebenswert sein wird. Weil sie dafür stehen, dass wir unser ökologisches Gewissen verstärken. Denn da braucht es noch mehr als das was da ist. Die Dramatik in der wir jetzt gerade leben, wird leider oft heruntergespielt. Darum braucht Salzburg eine starke Stimme für den Klima- und Umweltschutz. Und diese starke Stimme für den Klima- und Umweltschutz. Und diese starke Stimme ist Martina Berthold."

"Wir setzen auf kein großes Personenkomitee"

Landesgeschäftsführer Simon Heilig-Hofbauer (Grüne): "Wir setzen auf kein großes Personenkomitee für die Wahl." Hubert von Goisern habe sich selbst bei Martina Berthold gemeldet, als diese den Parteivorsitz übernommen habe. PS: Der Künstler und Musiker hat die Grünen schon mehrfach unterstützt - beispielsweise bei der Wiederwahl von Alexander van der Bellen zum Bundespräsidenten 2022, bei der Initiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage 2022 oder bei der Nationalratswahl 2008.