"Ist das wirklich die Elke?" KPÖ plus im Salzburger Wahlkampf mit der Grazer Bürgermeisterin

Kay-Michael Dankl war am Samstag vor dem Interspar Lehen mit Elke Kahr im Wahlkampf-Einsatz.

Der Jugendliche mit der blauen Baseballkappe ist begeistert. "Ich bin hier vorbeigegangen und habe mich gefragt: Ist das die Elke? Ich habe mich so gefreut, dass du es wirklich bist", sagt er zu der Grazer Bürgermeisterin. Geboren ist er in Slowenien, jetzt lebt er in Salzburg, erzählt er Elke Kahr. "Und vielleicht werde ich einmal in Graz studieren." Die KPÖ plus bekommt bei ihrem Wahlkampfauftritt vor dem Interspar in Lehen viel Zuspruch. Nicht nur die Grazer Bürgermeisterin kennt man hier, ...