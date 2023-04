Keine Skandale, ein paar Aufreger: Der Wahlkampf geht zu Ende

Nach Niederösterreich und Kärnten steht am Sonntag in Salzburg die letzte und für manche Beobachter sogar "interessanteste Landtagswahl des Jahres" auf dem Programm.

Am Freitag setzten mehrere Parteien in der Stadt Salzburg einen Schlusspunkt in ihren Wahlkampagnen: Die Neos luden zu einer Kundgebung vor dem Europark, die SPÖ veranstaltete ihren Abschluss im Living Room in der Bayerhamerstraße, die Grünen feierten mit Justizministerin Alma Zadić im Loft in der Müllner Hauptstraße. Der größte Zulauf war bei der FPÖ zu erwarten: Die Partei stimmte sich mit Hunderten Anhängerinnen und Anhängern im Stieglkeller in der Festungsgasse auf den Wahltag ein. Für Stimmung sollte Bundesparteichef Herbert Kickl ...