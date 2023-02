600 Unterschriften geschafft: KPÖ nimmt erste Hürde für die Landtagswahl

Das landesweite Antreten am 23. April dürfte damit sicher sein - vorbehaltlich der Prüfung durch die Landeswahlbehörde. Die Neos, die ebenfalls Unterschriften in den Bezirken keilen mussten, halten sich noch bedeckt. Aber auch sie dürften bereits alle notwendigen Unterstützungserklärungen vorliegen haben.

Wer nicht im Landtag vertreten ist bzw. keine Unterschrift von drei Abgeordneten vorweisen kann, der muss bis 1. März Unterstützungserklärungen in den Bezirken sammeln, um am Stimmzettel für die Landtagswahl am 23. April aufzuscheinen. Im Tennengau und Lungau sind je 80 Unterstützungserklärungen nötig, je 100 sind es im Pinzgau und Pongau, je 120 im Flachgau und der Stadt Salzburg. In Summe also 600 Unterstützungserklärungen, die bei der Hauptwohnsitzgemeinde unterschrieben werden müssen.

